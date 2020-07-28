裕隆日產汽車（2227）為回饋日產（NISSAN）車主的支持，並持續推廣兒童汽車知識體驗活動，於暑假期間舉辦「NISSAN 2020小小汽車達人」活動，車主即日起至8月12日可於NISSAN官網線上報名，活動於7月26日、8月9日及8月16日分別在全台12家NISSAN服務廠展開。

此外，裕日車表示，NISSAN Care APP為回饋車主會員，於每月23日舉辦「23驚喜日」APP線上活動，以APP問卷或個人訊息隨機通知車主限量優惠商品訊息，並將提供線上購買服務；車主於8月返廠使用紙本振興券消費，享有紅利點數三倍送活動外，NISSAN更同步推出限量品牌精品與零配件等多項優惠。

裕日車指出，為持續推廣兒童汽車知識體驗活動，今年暑假期間再次舉辦「NISSAN 2020小小汽車達人」服務廠工作體驗營，邀請車主帶著3～8歲小朋友一同返廠，透過認識服務廠工作環境、流程及DIY工作體驗，更加了解愛車保養流程，更準備益智互動遊戲，為車主家庭創造親子同樂的歡樂時光。

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