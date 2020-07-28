蜘蛛和蟑螂都是許多人的夢魘，但不少民眾寧願選擇留一條生路給「喇牙」留，因為至少牠還會幫忙消滅「小強」，但面對這款毛茸茸8腳生物，還是有部分人會感到可怕！在澳洲，就有民眾半夜2點被門鈴聲吵醒，當他觀看監視器畫面，竟發現是一條毛茸茸的條狀物，接著監視器就被這個巨大生物幾乎覆蓋住鏡頭，原來這位不速之客就是當地獨有的「獵人蛛」（Huntsman Spider）！

澳洲男子深夜2點被門鈴驚醒，推開門卻沒有人？（圖／Youtube）

澳洲男子深夜2點被門鈴驚醒，推開門卻沒有人？（圖／Youtube）

根據《每日鏡報》報導，有澳洲民眾在論壇Reddit分享這段監視器畫面，他表示日前有人在凌晨2點一直按他的門鈴，被吵醒的他立馬下樓查看，不過他從監視器上觀看並沒有發現人，但這時候鏡頭上突然竄出一隻龐然大物佔據了鏡頭。原來是一隻巨型獵人蛛。

澳洲男子深夜2點被門鈴驚醒，竟是獵人蛛半夜來敲門。（圖／Youtube）

獵人蛛又被稱做「巨型蟹蛛」（giant crab spider），這類蜘蛛不會織網捕獵，而是以快速的狩獵技巧覓食，因此才會有獵人蛛的稱號。雖然獵人蛛的外型較大，相對讓人懼怕，但事實上是個居家「小幫手」，它在住宅一段時間後，會明顯發現許多蟑螂及小蟲子都會消失。

影片曝光後不少網友紛紛留言，「雖然獵人蛛很常見，但牠是無害的」，還有人開玩笑表示，「人家都按門鈴了，你就讓牠進來嘛！」、「牠是來傳教的嗎？」。

巨型獵人蜘蛛小強、米奇都不是對手！（圖／Youtube）

至於為什麼蜘蛛會在門上爬行，具有專又知識的網友也回應，「裝在門上的電子設備會放射紅外線，使周圍的溫度升高，所以蜘蛛喜歡在這些設備前出沒」。只能澳洲環境好大家都知道，但也正是因為環境好，所以各種稀奇古怪的植物和昆蟲應有盡有！

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)