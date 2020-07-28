如果生命即將來到最後一哩路，你最想到達的地方是哪裡呢？為讓癌末病友再次出遊，在耕莘醫院的媒合下，日前，癌友大朱（化名）搭乘伊甸基金會圓夢憩旅專車，在安寧共照師、家人的陪伴下，來到大湖公園進行一趟圓夢之旅。

今年45歲的大朱，10多年前在毫無預警下昏倒而送醫，經過一連串的檢查後被診斷為腦惡性腫瘤，經手術、化療及放療積極治療後，又分別在民國99年及民國105年復發。因病情的不穩定及治療副作用所帶來生理上種種的不適，讓大朱非常辛苦與疲累，加上擔心造成家屬長期負荷及壓力，在與耕莘醫院緩和醫療科門診尋求安寧療護及居家安寧諮詢後，決定以個案舒適照護為主，並提供舒適護理服務。

在耕莘醫院安寧共照師與案姊會談時，發現大朱一直很想去大湖公園，但卻因為體力逐漸衰弱，加上交通限制，讓大朱遲遲還未完成。安寧共照師得知此訊息後，即與安寧醫護團隊討論，並連繫伊甸基金會圓夢憩旅服務計畫，希望在雙方的合作下能共同完成朱先生的心願。

到了出發當天，伊甸基金會圓夢憩旅專車與安寧共照師、安寧居家護理師、院牧關懷師及企劃室工作人員一同出發，期待已久的大朱早已坐著輪椅等待專車到來。久未出遠門的大朱，專注地將沿路的風景盡收眼底。抵達後，大朱終於圓夢，更在家人與共照師的陪伴下觀賞大湖景致，於涼亭中休憩、閒話家常。

伊甸基金會認為，自由行動是身而為人的基本權利，因此圓夢憩旅專車，讓失能及重度身障者也能有機會在安全又舒適的乘坐環境下，到達到他們最想去的地方，「伊甸圓夢憩旅」服務歡迎無法自行，或透過家屬協助使用一般大眾交通工具、復康巴士及其他無障礙交通工具的安寧病友、重度身障或失能的低、中低收入戶者來電詢問，洽詢電話：02-22306670轉3606林先生。

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