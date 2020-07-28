三名歐盟官員對媒體表示，歐洲與輝瑞、賽諾菲和嬌生等藥企談判欲獲得潛在的新冠病毒疫苗，雙方在價格、支付方式和潛在責任成本等問題上陷入爭論。

據路透報導，歐盟官員在7月稍早對，歐盟正在與至少六家疫苗生產商進行談判，預先購買新冠病毒潛在疫苗。

參與談判的官員表示，在全球爭相獲得最有希望的疫苗之際，儘管迫切需要達成協議，但歐盟很難迅速敲定協議。由於談判事屬機密，這些官員不願具名。

其中兩名官員告訴路透，歐盟與嬌生的談判是最深入的，但尚未達成協議。雙方反覆討論，如果潛在疫苗出現意外的副作用，該如何分擔責任成本。嬌生沒有立即置評。

兩名官員稱，法國的賽諾菲正在磋商供應3億劑與英國葛蘭素史克(GlaxoSmithKline) 合作開發的潛在疫苗給歐盟，並希望馬上收到整批貨的預付款。

但這些官員表示，歐盟想要分批付款，且希望其中部分款項在疫苗通過大型臨床試驗後再付。

其中一名官員說，這造成「一些障礙」。賽諾菲的發言人也不予置評。

本月稍早有官員告訴路透，除了與輝瑞、賽諾菲和嬌生的談判，歐盟也正洽談生物技術公司Moderna 及德國CureVac。

官員表示，歐盟四個成員國6月與阿斯利康(AstraZeneca)達成一項協議，由該公司提供正與牛津大學合作研發的疫苗；目前亦即將完成與整個歐盟27國的協議。

(中時新聞網)