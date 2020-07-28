台中市政府警察局為更方便民眾申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，在道路交通事故為民服務系統內除能線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表外，另也導入使用自然人憑證的認證機制，操作簡易、方便快速，減少臨櫃排隊取件的不便；事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，不僅減少民眾等候的時間，尤其目前為後疫情期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，大大降低感染風險，省時、省力、安全又便利。

如在本市發生交通事故7日後，請多利用網路少用馬路，可用自然人憑證至「臺中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統申請交通事故資料：現場圖、照片、分析研判表等後自行下載相關資料，或以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請，經台中市政府警察局統計，民眾線上申領交通事故資料，106年共申請14萬5546件，107年15萬8200件較106年增加1萬2654件(8.7％)，108年17萬6896件，較107年增加1萬8696件(11.82％)，109年1-6月份已申請8萬2875件顯見民眾對於線上申請之便利性及接受度頗高。

交通警察大隊大隊長林沐弘呼籲民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，體驗「多用網路」、「少用馬路」的便捷性與安全性，且網路線上申辦好處多，提供您「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」的便捷服務，並配合政府推動電子化行政作業，簡化民眾洽辦之流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。

(中時 )