台電卓蘭發電廠首度邀請台電男子排球隊前往卓蘭國小，教導孩子們打排球的技巧，讓排球運動向下紮根，28日舉行開幕儀式，藉由國手級選手一對一教學，小朋友見到偶像樂開懷，愛上運動養成運動的好習慣，卓蘭發電廠廠長劉演鎮表示，未來也歡迎小小排球員們長大後加入台電，打球也能就業。
台電卓蘭發電廠邀請企業甲組常勝軍「台電男子排球隊」，下鄉到卓蘭國小辦理排球夏令營，同時邀請卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林、地方代表、鄰近學校校長等人出席主持開幕儀式，連同東勢國小排球隊共有100多名國小師長及學童參與，一球一球為台灣排球運動向下紮根。
卓蘭國小校長陳志華指出，4年前剛到任發現學校大力推廣排球運動，但是偏鄉小校設備非常欠缺，3年前與卓蘭發電廠聯繫，電廠大方補助學校球具、球衣等設備，加上學校教練認真培訓學員，去年曾拿下北港媽祖盃第2名及中華盃第4名佳績，目前排球隊共40人，高年級組正在準備9、10月的賽事。
卓蘭發電廠廠長劉演鎮表示，卓蘭發電廠自2017年起，每年贊助約30萬元認養卓蘭國小排球隊，用於添購球具、球衣等運動裝備及聘任教練，幫助學校擁有更多運動資源發展特色球類運動，並關懷卓蘭及泰安等偏鄉地區小學教育，每年頒贈獎助學金及協助課後輔導。
劉演鎮說，台電男排戰績彪炳，不僅是企業甲組六連霸冠軍，成立更已超過半世紀歷史，透過選手親自指導小朋友排球技巧，可提升孩子們的球技，最重要是學習做為運動員的運動家精神「球不落地、永不放棄」。
卓蘭國小排球隊隊長王雨瑄說，自己主要站「大砲」長攻位置，以前就會在電視上看台電男排比賽，今天（28日）夢寐以求能夠握手、近距離互動，覺得很開心，練球很好玩，希望能增強基礎，奠定自己打球的實力。
(中時 )
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