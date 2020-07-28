高雄市仁武高中長跑團隊在2020年全國中等學校運動會中奪得5面金牌。其中，奪得5000公尺與1萬公尺金牌的長跑好手黃祥維說，跑步的初衷是想要跑贏哥哥，希望未來能在奧運為國爭光。

仁武高中並摘下高男組田徑團體總冠軍，校方28日特頒感謝狀給長期捐資興學的台塑公司，台塑協理蔡奇麟表示，秉持企業責任與落實敦親睦鄰，贊助田徑隊經費，選手能有傑出表現，台塑也感到與有榮焉。

黃祥維是國內長跑好手，他於2019年台北馬拉松半馬奪得國內第1，他在該項賽事居大會第2名。他說，開始跑步是想要贏哥哥，他大約在國二時就贏了哥哥。

黃祥維後來加入仁武高中，每天平均練習跑20公里；除了在校練習外，也會去觀音山練習跑步，那裡有山路與步道，很適合練習。他希望未來能在亞運、世大運或奧運，為國爭光。

此外，校方也介紹另3位奪金選手，包括陳德潭榮獲高男組800公尺金牌，鐘巧懿奪高女組1500公尺金牌，林御嘉摘高男組1500金牌。

該校教練簡招旺大有來頭，妻子許玉芳是台灣女子全馬、1萬公尺以及5000公尺的紀錄保持者，簡培養出的長跑好手都是各大賽事常勝軍，學生謝千鶴曾是里約奧運的馬拉松國手。

(中時 )