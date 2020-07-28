新北市擬收回環狀線，市長侯友宜昨認為新北在台北捷運公司僅1席董事席次，分配很不公平，遭北捷反嗆新北市應依照契約走，「勿政治操作」；對此新北捷運公司總經理吳國濟回應，北捷在新北境內長度佔約4成，但新北在北捷公司持股僅佔8％，本就不合理，「只是希望能理性討論，跟政治操作毫無關係。」

吳國濟表示，早年北捷股份由台北市政府、台北縣政府和省政府共同持有，初期依路網建設費用分配股權，省政府凍省後，由於當時台北縣尚未升格，股權交由交通部持有，儘管捷運路網逐步往新北市擴增，台北市仍持有7成北捷股份，新北市僅持有8％。

吳國濟表示，隨著時空變遷，捷運路網不在以台北市為主軸，後期包括環狀線、萬大線、汐止民生線等，都往新北市拓展，目前新北市投入的經費已佔整體捷運近3成，捷運在新北市境內的長度更超過40％，但董事會席次卻僅佔8％，新北在決策制定上毫無置喙餘地，這合理嗎？

吳國濟反駁，現在的捷運已不在只有台北市，而是雙北共同經營，侯友宜表明新北市在董事會佔比太低，只是希望能拿出來理性討論，與政治操作毫無關係。

(中時 )