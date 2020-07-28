亞洲最早自疫情中重生，亞洲高收益債券持續領漲市場。其中，亞洲經濟指標大陸表現出色，6月大陸建築業PMI達59.8，已完全走出2月疫情的陰霾；地產商受益於融資環境寬鬆，在降準降息政策支持下，1～5月大陸地產業債券淨發行量高達1,700億元人民幣，遠高於去年同期的680億元水準。

另外，大陸兩會雖對房產主軸為住房市場平穩健康發展，但事實上各省仍推出許多支持政策，如契稅減免、購屋補助、完成25％即可預售等支持房產市場發展，且房價並未受到疫情影響太多，4～5月平均房價YoY達5％以上，在大陸地產穩健表現下，有利企業債體質轉佳，亞債後市看俏。

台新亞澳高收益債券基金經理人尹晟龢指出，除了大陸高收債持穩外，印尼方面也有走穩的趨勢，印尼盾今年最多曾貶值近20％，拖累印尼高收債表現，但如今已近乎回到平盤，也緩解美元債發行人償債壓力，帶動印尼美元債觸底回彈。

整體而言，在疫情趨緩、原物料價格走升下，對亞洲高收益債市場看法持續正面，雖然中長期疫情對經濟影響仍不確定，但市場情緒仍藉由各國中央政策做多而提升。操作上，建議投資人在波動放大下，可採取分批布局亞債的方式，分散風險。

(工商 )