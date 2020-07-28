宏國德霖科技大學餐旅系學生進行咖啡飲料調飲教學。（宏國德霖科技大學提供／李侑珊傳真）

來自香港的中華基督教會公理高中書院，蒞臨宏國德霖科技大學交流。（宏國德霖科技大學提供／李侑珊傳真）

宏國德霖科技大學創意產品設計系教學示範。（宏國德霖科技大學提供／李侑珊傳真）

宏國德霖科技大學旅館管理專班與新南向學員交流。（宏國德霖科技大學提供／李侑珊傳真）

前身為四海工專的宏國德霖科技大學，近來致力轉型為創業型大學，著重辦理產學專班，培育學子累積就業能力，更歡迎業界人士在職進修。宏國德霖科技大學招生中心主任林昇立表示，該校招生管道以統測與獨招兩大途徑為主，學校課程注重與產業連結，讓學生畢業即就業。

宏國德霖科技大學學制有四技、二技、二專、五專，以及轉型為產學專班的進修部，全校總計有3個學院、14個學系、12個學科，學生約7000多人。在科系方面，設有機械工程系、電腦與通訊系，合作企業有映像科技、全球傳動科技、精泉科技等知名科技公司；餐旅管理系、餐飲廚藝系與企業管理系方面，則攜手三商巧福、85度C、大戶屋、福勝亭、拿坡里披薩與1010相料理等知名飲食品牌，大四全年安排學生前往實習1整年，累積就業能力。

宏國德霖科技大學招生中心老師蔡顯榮表示，學校目標招收的是「大器晚成的學生」，校內老師們並會從旁輔導學生，找尋個人志趣，協助在校求學與找到就業志向。

蔡顯榮也說，該校採取彈性招生制度，學生可透過統測與獨招兩大途徑就學。由於學校為技職院校，辦學著重就業導向，因此大四全學年都必須在校外實習1年，像是餐旅管理系，校方便安排學生到日本、韓國、新加坡、上海與澳門等國家地區實習；應用英語系則是到美國與日本企業；會展系前往的是香港或澳門等地，以國際化接軌。

宏國德霖科技大學招生中心主任林昇立則提到，校方近來將進修部轉型為產業專班，應屆學生與在職人士都歡迎到校就讀，辦學也是同樣以就業導向定位，讓學生在完成課程修業後，立即到企業工作。而學校重視的是在地就學、在地就業，因此以雙北地區學生居多。

(旺報 )