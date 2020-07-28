美國與俄羅斯官員本周抵達維也納將進行3天的太空和核武安全會議。

據《華爾街日報》報導，美國和俄羅斯於當地時間周一（7月27日）抵達奧地利維也納開始長達3天的太空和核武安全會議。兩國將討論如何避免太空軍事化，防止太空競賽再度重演。

美國官員稱希望能通過本次會議建立太空活動的一些基本準則以及增加兩國太空相關部門和機構的溝通渠道。美方希望按照現有的戰爭規則來制定能夠確保「負責任」太空活動。

俄羅斯和大陸則希望能夠通過簽訂新的國際條約來禁止太空武器的使用。

美方反對以條約的方式來管制太空活動，稱太空科技的複雜程度將難以定義，應該通過準則來列舉出能接受的太空活動。

美國國際安全助理國務卿福特（Christopher Ford）稱俄羅斯與大陸已經將太空轉變成一個「戰爭領域」。

美國指控俄羅斯本月（7月）發射測試反衛星武器，進一步將太空軍事化。這將對美軍的衛星網路構成直接威脅，足以影響美軍指揮通訊系統。

俄羅斯反駁美國的指控，稱測試的是非軍事衛星，純粹是用來檢查俄羅斯太空船的。莫斯科克里姆林宮發言人稱俄羅斯一貫致力於太空去軍事化，反對向太空部署任何武器。

(中時新聞網)