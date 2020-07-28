「再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育！」立委楊瓊瓔邀請中央、地方教育主管機關舉辦教育建設座談會。（王文吉攝）

教育建設座談會潭子、大雅、神岡及后里等33所國高中、小學校參與，並提出各校設備所需。（王文吉攝）

「再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育！」立委楊瓊瓔28日邀請中央、地方教育主管機關舉辦教育建設座談會，潭子、大雅、神岡及后里等33所國高中、小學校長說明急需改善的項目，得到教育部國教署及體育署和地方教育局的正面回應。

教育建設座談會邀請教育部國教署署長彭富源、體育署學校組組長王漢忠、台中市教育局副局長方炳坤與會。潭子、大雅、神岡、后里地區國中小校長及家長會長，討論校園硬體設備與場地設置，共有25所國小、7所國中、1所高中參與並提出各校設備所需。

楊瓊瓔表示，學校教育建設是她最重視的項目，要給學童好的教育環境，才能夠讓教育品質獲得加乘的效果，涉及安全性的案件，拜託教育部國教署、體育署及教育局一定要優先處理。楊瓊瓔也提到，彭富源署長是台中教育局長出身，希望持續協助台中教育建設。

彭富源感謝楊瓊瓔長期關心教育，也表示今天各校所提的教育建設需求，都會帶回去研議討論，全力協助。教育局副局長方炳坤則表示除各校關心的遊戲場、冷氣設備工程以外，其他安全因素更新的計畫，會優先補助給各校。

會中多校提出電力設備改善、視聽教室、遊戲場、午餐廚房、校舍屋頂漏水、PU跑道、綜合球場整建等項目，希望教育部國教署及體育署給予專案補助。國教署、體育署承諾，有關上述提到的前瞻計畫部分，會全力協助。

(中時 )