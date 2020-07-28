20200727中天新聞 合體出面闢謠！ 艾成：我家人很愛王瞳

王瞳去年捲入與馬俊麟不倫戀，形象大傷，她交往超過8年的男友艾成始終陪伴身旁，不離不棄，終於感動佳人芳心，小倆口今(28日)證實已登記結婚，艾成更在臉書寫下：「也許有人會笑我很笨很傻，但從九年前在一起到我被鬼附，瞳瞳對我的不離不棄，遠大於我對她的付出。」

王瞳突然閃嫁艾成，一度被外界揣測是否有孕？對此她也親自向媒體否認，「沒有，不要鬧了。」據聯合報報導，王瞳與艾成是虔誠基督徒，說好婚前不開機，之前更透露兩人已禁慾超過3年。

對此，王瞳經紀人去年才爆料小倆口無性生活內幕，透露她曾開艾成玩笑，說瞳瞳信教會還是你介紹的，會後悔嗎？當時艾成尷尬大笑，隨後Man爆回答：「不會啦，姐，我們是基督徒，我很OK的。」對王瞳付出與用心相當感人。

另外，一位與艾成同教會的教友，在得知艾成與王瞳閃婚，第一時間更向《中時新聞網》表達了自己詫異心情，「真的嚇到！很驚訝！」而演藝圈大姐大陳美鳳則在王瞳臉書下留言祝福，「有共同的信仰陪你們渡過一切，祝福二位幸福久久白頭偕老」。

(中時新聞網)