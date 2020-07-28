正值一期稻作收割期間，環保局將加強稻草露天燃燒巡查，並依法開罰。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣露天燃燒案件層出不窮，其中又以苗栗市、頭份市及苑裡鎮為主，上半年度全縣共裁處34件違規、共開罰37萬3200元。目前正值一期稻作收割期間，環保局將加強稻草露天燃燒巡查，籲請民眾切勿以身試法。

今年上半年度環保局接獲399件露天燃燒陳情案件，經分析多以燃燒農業剩餘資材為主，疑為民眾求方便及殲滅後續耕作時的病蟲害問題，仍採用露天燃燒方式處理農業剩餘資材，然此舉不但影響居住環境的空氣品質及居民的身體健康，也會影響公共安全及行車視線。

環保局指出，露天燃燒陳情案件發生頻率主要以苗栗市、頭份市及苑裡鎮為主，其中苗栗市及頭份市多為燃燒自家菜園雜草及樹枝葉，苑裡鎮則除農業廢棄物燃燒外，亦有垃圾燃燒及再利用廠類似燃燒異味逸散的情況，已查獲依法處分，統計上半年度共裁處34件違規，開罰37萬3200元。

苗栗縣政府環保局長陳華盛表示，露天燃燒不僅會對人體產生危害，亦會危害行車安全，尤其正值一期稻作收割期間，環保局將加強稻草露天燃燒巡查，倘若查獲燃燒行為，即依據「空氣污染防制法」規定，可處1200元以上10萬元以下罰鍰，籲請農民多加使用液態稻草分解菌，切勿露天燃燒稻草，共同守護空氣品質。

(中時 )