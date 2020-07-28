威力彩昨晚被終結，不少人的億萬富翁夢破碎，31.2億頭彩開在台北大安區與南投竹山紫南宮之際，2人均分頭獎，一人平均可拿到15億的高額獎金。日前台中市平和里的里長林煜舜，號召2020人集資包牌購買威力彩，沒想到最後只中了86100元的彩金，若均分，每人可以拿到42元。

里長集資包牌，最後將上千張的投注彩券帶到投注站內直播開獎，包括實體店面投注與網路投注兩種途徑。店面召集845人，賺得彩金38400元，網路1175人，賺得彩金47700元。

對於這次的獎金該如何處理，林煜舜也在臉書社團《我是北屯人》發文表示，這次中的8萬多彩金分為兩種玩法，第一種是全部獎金下注，就是要拼頭彩，另一種則是慢慢下注，一定熬到出頭彩。他也開放民眾在貼文底下投票，最終將以投票結果5成，加上民調7成來決定彩金作法。

林煜舜也表示，他不再受理新的合資，他希望將所有彩金用開心的方式花完，目的是快樂和做公益，並不是拿來當職業投資。

(中時新聞網)