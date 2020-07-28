大陸外交部發言人汪文斌今天在記者會上宣佈，中方決定香港特區暫停與加拿大、澳洲和英國移交逃犯協定，同時暫停香港特區與三國的刑事司法互助協定。

《人民日報》引述大陸外交部發言汪文斌的話說，近日加拿大、澳大利亞和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣佈暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

汪文斌強調，一直以來，香港特區在中央政府的協助和授權下，根據基本法，在協定框架下，向加方、澳方和英方提供了積極協助，加方、澳方和英方將對港司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害了香港特區同加拿大、澳大利亞和英國之間開展司法合作的基礎，偏離了司法合作，維護正義和法治的宗旨。

汪文斌宣佈，為此中方決定香港特區暫停港加、港澳、港英《移交逃犯協定》，同時決定，香港特區暫停港加、港澳、港英《刑事司法互助協定》。

(中時新聞網)