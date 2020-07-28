45歲梁姓男子去年6月駕車行經北市臥龍街131巷時，疑因腦出血中風致車輛暴衝撞死騎Ubike經過的22歲吳姓女工程師。台北地檢署依據監視器畫面，認定梁男病發時雙手有握住控制方向盤，並非昏迷喪失意識，涉有過失，今依過失致死罪嫌起訴梁男。

檢警調查，梁姓男子去年6月27日傍晚駕駛休旅車，行經北市臥龍街131巷時突然暴衝，先撞上停在路邊的2部汽車，接著撞上1名機車騎士，後又撞上22歲騎腳踏車的吳姓女子，由於力道猛烈，吳女重傷大量失血，經送醫不治。

案發後，梁男因腦中風住院治療，之後由妻子推著他坐輪椅出庭應訊，但庭訊時因病答非所問，且與被害吳女家屬無法和解。

檢方調閱監視畫面，發現梁案發時車輛前輪轉動、煞車燈亮起，顯示他曾經試圖控制方向盤及踩剎車，接著突然倒退又前進。

檢方查出，員警到場時梁仍清醒，認為梁男在暴衝前還能控制方向盤，在身體出狀況之前仍嘗試控制方向盤，因此吳女死亡，梁涉有過失，今依法起訴。

(中時 )