共享電動機車業者WeMo Scooter宣布，再擴大高雄營運範圍，8月12日再擴大至高雄前鎮及三民區，包含統一夢時代購物中心、高雄Costco與IKEA等重要觀光民生區域。

WeMo為慶祝高雄營運再擴區，即日起至7月31日，不分台北高雄會員首次全面享有智慧暢遊月租購買九折優惠。

(工商 )