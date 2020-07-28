隨著氣溫逐漸升高，在炙熱的太陽下外出成為每日踏出家門前最猶豫的一步。Volvo汽車台灣分公司－國際富豪汽車，邀請華人冰王《蜷尾家》合作，打造最具瑞典口味的冰淇淋，為今年夏天回廠保養的車主降溫。

國際富豪汽車介紹，《蜷尾家》於2015年世界冰淇淋大賽一戰成名，擅長以台灣在地食材創造各式創意口味，為了能做出媲美歐美大廠的冰品，《蜷尾家》結合物理與化學研究，拿捏材料的比例、精準計算攪拌的時間，多次實驗之下造就細緻且充滿層次的風味，《蜷尾家》堅持品質的精神與Volvo打造汽車的理念不謀而合，是促成本次合作的關鍵原因，從製程的源頭到產品的誕生，經過多次測試檢討，不計開發成本，只為提供消費者最頂級的享受。

國際富豪汽車指出，這次冰淇淋聯名合作以瑞典人愛吃的杏仁與焦糖為靈感發想，結合台灣在地食材，推出獨家限定口味－烤杏仁焦糖牛奶冰淇淋，芳醇奶香與鹹中帶甜的海鹽焦糖交織出老少咸宜的濃郁滋味，佐以酥脆的烤杏仁增添口感，風味細緻無添加，在高溫的7、8月為Volvo車主帶來最甜蜜的降溫，每日限量供應，車主回廠消費不限金額即可享用。

(工商 )