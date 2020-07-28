橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST），與世界領先之生物特徵身份認證科技公司Fingerprint Cards AB （Fingerprints），合作開發具指紋識別技術的先進生物特徵身份認證系統解決方案（Biometric System-on-Card，BSoC），以因應市場對於提升非接觸式支付卡安全性和便利性的要求。

BSoC整合系統整合意法半導體ST31/STPay晶片組和STM32通用微控制器的最新一代安全支付技術，與Fingerprints的下一代T形感測器模組，為銀行業提供一個全套的無電池安全支付整體解決方案。

意法半導體安全微控制器行銷總監Laurent Degauque表示，生物特徵身份認證技術具有經濟和對於使用者友善之優勢，可大幅提升銀行交易的安全和使用者便利性，銀行可以據此提升或取消非接觸式支付交易金額的上限。Fingerprint Cards在這次合作中提供其在無電池和空間受限之裝置的非接觸式支付解決方案領域所積累的寶貴研發經驗，以及經過市場檢驗的專業知識。他們的產品兼具強大的處理能力和低功耗，是STPay支付卡解決方案的最佳配套產品。

非接觸式支付卡將是這次合作開發協定的首要目標應用，雙方有意開發其它市場，例如，身份證、健康卡、門禁卡和交通卡。

Fingerprint Cards支付和門禁事業部資深副總裁Michel Roig進一步表示，這是一個以創新和優化非接觸式支付解決方案為目標的雙贏合作，不僅可以降低發卡商在產品內整合生物特徵身份認證技術的困難度，而且還能拉低總成本。最終，非接觸式支付安全性的提升將為消費者帶來安心無憂的支付體驗。

意法半導體STPay安全支付產品採用彈性的Java Card/ GlobalPlatform作業系統（Operating System，OS），確保卡片能夠支援多種國際和地區支付方案，內建經過市場檢驗之可靠安全功能。STPay解決方案取得EMVCo和CC EAL 6+硬體認證，軟體認證覆蓋到OS層和應用層，ST安全預先個人化服務建立了一個可信賴的供應鏈。

(工商 )