隔晚美股三大指數回升，道指升過百點。港股兩日累計跌659點後，28日開盤反彈逾300點後，漲幅逐漸收窄，收盤升169.5點。

恒指開盤漲339點，報24,942點已是全日高，開盤後升幅收窄，曾僅升69點，午盤升129點。午後表現反覆，升幅曾縮至39點，見24,642點全日低，尾盤復升過百點。恒指收報24,772.76點，升169.5點或0.69％。

國企指數報10,151點，升76點或0.8％。大盤成交額1124.16億港元。

騰訊強升4.5%，成交115.94億港元居首。

(工商 )