張鈺向媒體憤怒公開多位女星、包括自己的潛規則性愛片。(取自YouTube)

娛樂8點半》演藝圈潛規則時有所聞，韓劇《流星花園》女星張紫妍2009年不堪被逼陪睡上百次，含恨自殺，而大陸女星張鈺2003年則因為不滿遭名導騙身，一怒之下把性愛影片向媒體公開，企圖揭開演藝圈潛規則陋習。

據悉，張鈺踏入演藝圈的契機，是因中專（相當於台灣的高職）畢業後的她，對於未來充滿迷茫，不知道自己該從事何種工作，在某次聚會上，有個朋友認為她容貌不差、身材也不錯，建議她乾脆進入演藝圈賺快錢。

因為朋友一句話而積極尋求演藝圈工作機會的張鈺，果然也因為強大的企圖心，陸續在《大清蒙古王》、《小城交警》、《康熙帝國》等電視劇有了演出機會。

未料她2003年突然主動向各大媒體爆料，指自己手上握有2部性愛錄影帶，可證明曾執導電視劇《笑傲江湖》、《大秦帝國》的黃建中，曾當著她的面與自己閨蜜發生性關係。

根據張鈺說法，黃健中多次暗示她上床可以換演出機會，但她實在無法接受跟一個跟自己爸爸年紀差不多的男人上床，於是她轉而拜託外型亮眼的好友小霞代她履行交易，並在過程中用錄音機錄下。張鈺更直言自己公開這些證據的原因，就是黃健中「射後不理」完全沒有按照約定給她角色。

之後張鈺更不滿遭多位導演聯合起來砲轟她炒作，憤怒向媒體公開錄影帶內容，「我開始進演藝圈到現在，只要是我演的大大小小的角色，都沒能逃過他們所謂的潛規則」、「我所有的角色都是靠身體換來的」。張鈺說多年來，自己共與30多位導演發生過關係，她也不在乎外面人說她耍手段，因為沒有這些人的醜陋，哪來她這些手段！

只是當時演藝圈人士對於張鈺舉動，多半認為她在藉機炒作自己，更在知名導演張紀中的帶領下，集體封殺張鈺。最終張鈺也因為無戲可怕，默默消失在演藝圈。

韓國女星張紫妍2009年驚傳因不堪被逼陪睡，於家中身亡一事，不僅震撼韓國演藝圈，也令已嫁為人婦的張鈺內心震撼不已，她當時在部落格寫道：「紫妍妹妹用她如花般年輕的生命向可惡的潛規則抗爭，讓我本人欽佩之餘，又自慚形穢，想她能用生命為代價向不公正的世道討還公道，而我卻在忍受了太多屈辱、折磨、痛苦與煎熬後，卻仍然沒有勇氣邁進自殺這條路的門檻兒！儘管我也在極度鬱悶之時產生過跳樓的念頭，終因不甘心事後被一些心懷叵測之人恥笑和利用，而最終作罷！」並以苟且偷生來形容自己的人生。

(中時新聞網)