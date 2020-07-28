離島暑期國旅大爆發，澎湖旅遊人潮大爆滿。對此，交通部觀光局澎管處除在熱門景點加強宣導維護秩序及公告規範、增加旺季清潔維護管理人力及頻率外，並宣導時節、路線、景點、車輛、住宿等5大旅遊分流妙招，呼籲業界及民眾多加參考。

澎管處說明，去年遊客量最高峰經分析落於6月、約20.6萬人次，今年7月遊客量估約23萬人次。目前澎湖合法旅宿業920家，出租機車約9,500輛、租賃小型車541輛、計程車215輛、大客車（含公車及遊覽車）263輛及目前水電供給條件，尚可容納因應。

澎湖旅行商業同業公會理事長謝光富表示，今年遊客型態因團客下降、自由行散客增加，以致遊客有租不到機車現象。空運則因大型飛機加入增加乘載人數，在海運方面無明顯增加情形。

謝光富觀察指出，除了北寮奎壁山摩西分海、七美等熱門景點，因遊客抵達時間點相近而有短時間負荷過高情形外，其餘尚在可承載範圍內，且遊客與居民比例尚在可接受範圍。水電供應尚可應付，但海水淡化成本高，呼籲居民和遊客均應節水省電。

澎管處向業界及民眾宣導5大旅遊分流妙招提供參考，包括避開尖峰時段，多運用不同時段、日期、季節，多選擇不同組合旅遊路線參觀深入體驗、錯開尖峰路線，以及選擇臨近各遊憩據點的非馬公市區及其周邊住宿，實現「路線分流」、「景點分流」及「住宿分流」。

再者，民眾在景點區內的參觀動線，可選擇幽靜的林投公園及富含地質風貌的鯨魚洞等分散漫遊，避開熱點人流的「景點分流」。車輛上多使用大眾運輸及環保低碳運具，分緩道路容量擁塞、實現「車輛分流」。

澎管處呼籲，各旅遊業者及自由行民眾，只要事前規畫好旅遊行程及參考運用分流作法，旅遊假期將更盡興。除了租用汽機車外，亦可多多運用台灣好行雙路線暢遊北環湖西，也可預約台灣觀巴或搭乘大眾運輸旅遊，一樣可深度體驗澎湖在地人文、美食與地質景觀。

澎管處表示，秋冬系列活動自9月12日起已陸續展開宣傳整備，如2020澎湖國際海灣燈光節、2020澎湖跳島101K自行車活動、2020菊島澎湖跨海馬拉松活動及澎湖縣政府好行公車雙路線，民眾可選擇報名參加，多體驗澎湖不一樣的美麗風情。

(時報資訊)