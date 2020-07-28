訊連(5203)今天召開法人說明會，公布第2季財報，單季營收4.1億元，年增18.9％，稅後淨利0.5億元，年減43.2％，每股盈餘0.59元；上半年營收7.7億元，年增14.1％，稅後淨利1.3億元，年減13.4％，每股盈餘1.5元。訊連董事長黃肇雄表示，第2季成果豐碩，對於未來產品營運方向以及市場表現樂觀，過去的努力研發成果明年將開始顯現，未來3年都可預期相當強勁的營收成長。

黃肇雄指出，第2季營收成長超乎預期，營業利益0.6億元，較去年同期0.7億元下滑，主要是因為研發費用、推銷費用較去年同期增加，而業外轉投資玩美移動虧損，是來自客戶合約簽約遞延。第2季四大產品線占比分為PC-Create（B2C）27％、Mobile APP約15％、New Business（人臉辨識）6％、PC-OEM等52％。

其中，PC-Create（B2C）營收年成長28％，若還原遞延收入後的實際營收年增達40％，主要是因為8成用戶都選擇訂閱。PC-Create訂閱用戶到第2季累計接近10萬，單季總訂閱用戶大幅成長23,014位，因為這些訂閱用戶幾乎都是年約，年約用戶的比例從去年第2季的87％，提升至今年第2季的94％，這些用戶明年年約就會到期，目前年約用戶續約率超過6成，屆時可帶來可觀的續訂營收。

B2C新產品PowerDirector macOS將在第4季上市，目前產品已經開發完畢，在做最後測試階段，從明年起未來3年，會是營收貢獻來源之一。而這部分研發成本去年認列完畢，後面產生的營收是多賺的。

過去訊連的威力導演都沒有照顧企業客戶，預計第3季PowerDirector 365 for business將會上市，主要是針對中小企業用戶，訊連會提供10萬個有授權的影片，與50萬個有授權的圖片還有上千首的音樂，讓店家不需要做影片直接就能當素材來使用。

Mobile APP營收年成長76％，上半年營收大部分來自Android平台，iOS平台在第2季廣告行銷費用挹注之下，預期第3季開始顯著成長，成長動能將至少維持3年。

New Business主要是人臉辨識，第2季營收年增2990％，整體營收占比6％，主要前一年度案子及新客戶開始貢獻。黃肇雄表示，人臉辨識的市場未來性很強勁，客戶的詢問度比過去幾季明顯增強。

訊連針對防疫時期開發偵測是否配戴口罩以及戴口罩的時候進行人臉辨識兩項功能，用於推廣私場景如居家、公司、廠房、線上認證等領域，而不是公共場合。

PC-OEM、odd以及其他方面第2季跟去年同期相比，營收年減1％，是因OEM Bundle衰退，占比也下滑至52％。不過，黃肇雄認為對訊連來說是健康的，這部分成長爆發性不大，下滑也在預期之中。其中，PowerDVD在B2C營運仍然穩健，年成長13％，這一塊表現相當不錯。

至於許久未提的U系列，今年因為疫情的關係，遠距視訊需求飆升，造就Zoom在全球大幅成長，也因此，訊連的U系列在台灣能見度大幅提升。過去4個月，訊連把U產品做到世界一流的水準，未來將可以產生營收貢獻，且U產品下個月開始要推進美國、日本市場。

轉投資玩美移動第2季再轉為小幅虧損，主要有疫情影響，客戶端的合約簽核延宕。玩美移動的客戶主要是紐約、巴黎，因為這兩地受肺炎疫情影響，導致第2季的營收認列較預期少。

不過，黃肇雄強調，這次疫情來說對玩美加分，因為疫情影響，大量美妝使用者由臨櫃轉為線上採購，以至於美妝品牌業者針對線上虛擬美妝技術以及應用產生強烈需求，這對於玩美移動未來營收成長將有很大的幫助。同時預期下半年營運狀況將逐步回復原訂的成長軌跡。

(時報資訊)