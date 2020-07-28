由統一證券發行的統一特選價值成長報酬指數指數投資證券(020018)(統一價值成長N)及統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數指數投資證券(020019)(統一特選台灣5GN)，將於7月30日正式掛牌上市，為本年第5檔及第6檔上市掛牌ETN。

證交所根據送件資料顯示，「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」都由台灣指數公司所編製。「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」是以台灣證券交易所上市公司為母體，利用流動性、市值規模等條件篩選合格股票，再以成長價值指標排序後篩選符合評量條件的30檔股票，以表彰長期投資具價值與成長特質成分股組合含現金股利報酬的投資績效。

「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」是以證交所上市與櫃買中心上櫃普通股股票為母體，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System(RBICS)產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件之自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰台灣5G產業具代表性股票組合的投資績效表現。

(時報資訊)