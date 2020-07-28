朝鮮半島局勢風雲詭譎之際，美國及南韓28日通過《美韓飛彈指南》修訂案，解除南韓運載火箭使用固體燃料的限制。這意味該國今後可自行研製民用固體燃料運載火箭，發射在低軌道軍事間諜衞星，進一步加強對北韓的監控能力。

南韓總統府青瓦台國家安保室副部長金鉉宗表示，往後所有南韓企業、研究機構和個人研發太空載具時，將可使用液體燃料、固體燃料或混合燃料等。他稱這有助提高南韓軍方的情報、監視及偵察能力，日後可發射在500公里至2000公里高度運行的間諜衞星，方便軍方全天候監控半島。

這是美國及南韓第4次修改飛彈指南。2017年9月，雙方同意取消對南韓研發飛彈的彈頭重量限制，同時也同意將飛彈最大射程由300公里提高至800公里。

南韓國防部28日向國會提交報告，指北韓軍隊正展開夏季訓練，並為勞動黨建黨75周年紀念活動預做準備。至於寧邊核設施仍長期關閉，豐溪里核試場亦未出現可疑動向，但飛彈相關設施仍有人員和車輛出入。美韓將審慎考慮新冠疫情等因素，共同擬定下半年聯合軍演計畫，並採取防疫措施，確保野外演習正常舉行。

(中時 )