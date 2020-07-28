彰邑城隍廟睽違24年，今年將於城隍聖誕前舉辦出巡遶境，令地方津津樂道、十分期待。（謝瓊雲攝）

彰邑城隍廟睽違24年，今年將於城隍聖誕前舉辦出巡遶境，令地方津津樂道、十分期待。（謝瓊雲攝）

為了盛大迎接彰化城隍爺出巡，彰化古城四大古城門所在位置，已完成牌樓搭建。（謝瓊雲攝）

2020庚子年彰化城隍出巡遶境，排定農曆6月11日亦即國曆7月31日傍晚進行暗訪，七爺八爺出巡進小巷弄內掃除妖魔鬼怪。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

2020庚子年彰化城隍出巡遶境將於7月31日暗訪、8月1日盛大出巡，距離上次出巡已時隔24年，令地方十分期待。（廟方提供／謝瓊雲彰化傳真）

睽違24年，彰邑城隍爺又要出巡了！每年農曆6月15日是城隍爺聖誕，今年初經擲筊請示後，訂於農曆6月11日、國曆7月31日傍晚起進行「暗訪」，廟方人員緊鑼密鼓籌備，除訓練神將、四大古城門門樓也完成搭建，盛大迎接地方宗教盛事。

彰邑城隍廟過去每60年才出巡繞境一次，1967年拆除重建後，經擲筊請示改為每逢鼠年擲筊決定，1996阮剛猛縣長任內曾擲出聖杯出巡，2008年卓伯源任內「搏無杯」而未舉辦。

年初2月8日新冠肺炎疫情肆虐之初，現任縣長王惠美擲筊，一次即獲聖杯，其中一只筊還緊貼著桌腳呈立筊，令眾人嘖嘖稱奇。近日東邊「樂耕門」、西邊「慶豐門」、南邊「宣平門」、北邊「共辰門」等，4大古城門所在牌樓已完成搭建。

總幹事楊鉅名表示，2020庚子年彰化城隍出巡遶境，排定農曆6月11日暗訪；6月12 日一早城隍出巡遶境，傍晚在觀禮台有表演節目；6月13日有車巡遶境及藝閣踩街；6月14日下午3時起宴王祝壽、晚間11時盛大舉行祝壽大典，慶祝城隍爺聖誕。

楊鉅名說，彰邑城隍廟創建於清雍正11年，主祀城隍原為「顯祐伯」，管委會在2001年擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」。備受矚目的「暗訪」周五晚登場，主要在降妖伏魔，由城隍爺派遣麾下部將七爺、八爺先行，至巷弄掃除妖魔鬼怪，必須生人迴避，白龍庵、地藏王廟、彩鳳庵和彰山宮等四方營部將都隨行。

而城隍爺出巡，則需有彰化古城四大城門土地公隨行遶境，並有分靈廟提供模擬囚車、及惡鬼人犯遊街，象徵懲奸罰惡，加上百餘陣頭隨行，隊伍十分浩蕩、熱鬧滾滾。

(中時 )