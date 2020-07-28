被控簽證欺詐的大陸解放軍赴美研究人員唐娟，於當地時間周一下午以視頻形式首次出庭，由於唐娟未聘請律師，由法庭指定律師內金（Lexi Negin）為其辯護。目前唐娟在押，她的律師將為她申請保釋。唐娟的初審(preliminary hearing)定於8月10日。

據《美國之音》報導，唐娟於6月26日被控簽證欺詐，她涉嫌隱瞞軍人身份以獲得J-1訪問學者簽證，到加州大學大衛斯分校從事放射腫瘤學的研究工作。加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）表示，因為存在潛逃的可能，唐娟將被繼續關押，不過她的律師可提出保釋條件。

本周早些時候公開的起訴書說，唐於2019年12月27日入境美國，持J-1訪問學生簽證。她在2019年10月28日左右申請簽證時沒有披露與解放軍的關係，在今年6月20日被聯邦調查局問話時也矢口否認，但是公開信息以及對她住所的搜查結果顯示，她是一名軍人，任職於中國人民解放軍空軍軍醫大學。

據聯邦調查局稱，唐在被訊問和搜查後曾到大陸駐舊金山領事館尋求庇護，一直沒有出來。上星期五唐娟走出領事館，隨後被當局逮捕，拘押在沙加緬度郡監獄中。

報導引述美國時評人士章家敦（Gordon Chang）的話說，目前尚不清楚唐娟為什麼走出了領館，「我猜測，他們放棄唐娟，以此向美國發出信號，表示想要結束相互間以牙還牙地關閉外交場所的做法。」

美國周三下令大陸駐休斯頓總領館在72小時內關閉，國務卿蓬佩奧周四在一場演講中說，「因為那裡是間諜活動和智慧財產權盜竊的中心」。北京周五宣佈關閉美國駐成都領事館，以示報復，雙方的舉措令美中緊張關係進一步升級。

美國智庫蘭德公司研究員何天睦（Timothy Heath）認為，對唐娟的拘捕是美中關係日益緊張的一個不幸信號。這一動向表明，美國政府將對大陸代理人採取比以往更嚴厲的打擊。他還說，目前尚不清楚新的強硬方針是否更有效，預計北京將繼續進行報復，但會以一種克制的方式，或許希望美國政府能有所緩和。中國也可能在觀望川普是否會贏得大選，或者新總統是否會改變對華政策的方向。

除唐娟外，還有三名涉嫌簽證欺詐的中共軍方人員已被美國當局逮捕起訴，其中包括在加州大學三藩市分校（UCSF）進行科學研究的王欣。大陸外交部發言人華春瑩曾在記者會上談到王欣的情況，她說：「據我所知，王欣只是心血管疾病方面的醫生，我看不出來他怎麼會危害美國國家利益或安全。」

(中時新聞網)