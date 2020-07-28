台灣三星電子看好台灣空氣清淨機及吸塵器等小家電需求與日俱增，今(28)日發表三星Cube無風智慧清淨機、JET無線直立變頻吸塵器，首度加入市場戰局。台灣三星喊出，三星3年內，在台灣1.5萬元以上空氣清淨機市場囊括10％佔有率；吸塵器是3年內，翻倍成長，展現擴張台灣家電市場版圖的旺盛企圖心。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，三星去年率先在韓國銷售Cube無風智慧清淨機，三星總部規劃2020年在全球推出Cube無風智慧清淨機、JET無線直立變頻吸塵器，今年1月美國CES秀正式亮相。台灣三星是早在去年底就著手規劃首度引進空氣清淨機及吸塵器，預計今年第三季在台灣上市。

林聖斌指出，台灣三星今日發表引進兩款三星Cube無風智慧清淨機，售價從2.19～2.29萬元不等。目前台灣空氣清淨機市場年需求30萬～40萬台，三星首度加入台灣空氣清淨機市場，8月1日正式預售，目標在3年內，拿下1.5萬以上空氣清淨機市場佔有率10％。

三星推空氣清淨機要與英國Dyson、荷蘭飛利浦、韓國LG、Coway、瑞典伊萊克斯、日本大金、日立、三菱、夏普等品牌，共同搶食台灣售價1.5萬元以上空氣清淨機市場大餅。三星推3款不同功能的JET無線直立變頻吸塵器，售價從1.69萬～3.09萬元不等。三星喊出，3年內，吸塵器在台銷售金額翻倍成長。

林聖斌指出，台灣三星上半年白色家電及電視銷售均未受疫情影響，反倒是居家生活時間變長，對健康及生活品質要求提高，上半年銷售金額都是兩位數成長。尤其今年先後推出三星QLED 8K量子電視、設計生活系列QLED 4K電視銷售等新產品，上半年三星電視銷售金額兩位數成長，全年目標也是兩位數成長，目前在台灣液晶電視銷售金額排名，坐二望一。

林聖斌表示，三星冰箱在台灣銷售，一半以上都是多門機型。剛在台灣推三循環多門的物聯網旗艦冰箱，售價訂為12.9萬元，這次引進空氣清淨機及吸塵器兩款小家電，全年白色家電銷售金額預估兩位數成長，今年三星家電全產品在台銷售金額目標也是兩位數成長。

(工商 )