副總統賴清德28日出席工商時報第九屆「台灣服務業大評鑑」頒獎典禮，他指出，今年在新冠肺炎衝擊下要獲得有服務業奧斯卡獎稱號的服務業大評鑑，非常不容易，希望未來服務業能品質不減、熱忱不變，推動新的跨業合作，在後疫情時代提供更好的服務。

2020年在新冠肺疫情衝擊下，賴清德認為，服務業要符合疫情指揮中心的規定，在室內保持1.5公尺的社交距離，從業人員還要戴口罩提供服務，並且讓顧客感受到服務溫度，非常不容易。他指出，大家都有相同的問題：「後疫情時代服務業要如何因應？」

賴清德表示，新冠肺炎讓人類的生活習慣有所改變，未來戴口罩也許會成為習慣，並且保持安全社交距離，過去喜歡搭飛機、搭郵輪、出國旅遊，未來會因為安全考量，而有所調整。以前大家喜歡逛街買東西，未來則會以新的方式購物。

賴清德提出5點看法，建議服務業走出新的道路。第一、品質不減，這是服務業最基本的原則。第二、熱忱不變，科技可以解決有形的距離，但是溫度可以解決心的距離，要讓消費者感受到服務熱忱不變。第三、安全不變，除了溫度和品質外，提供安全的消費環境也很重要。第四、在後疫情時代，服務業需要發展跨業合作。第五、利用虛實整合，實體店面結合電子商務，成為後疫情時代的新服務模式。

賴清德也表示：「後疫情時代服務業要如何改變？答案盡在工商時報的評鑑標準和結果當中。」

(工商 )