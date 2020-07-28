振興券發威，商總調查發現，振興三倍券，對批發零售業確實助益很大，疫情期間業績衰退50％至90％的會員廠商，在政府萬券齊發、業者也配合提出使用振興券滿額贈的活動下，業績也都由負反轉為成長12％至93％。從振興券對批發零售業發揮效益中，商總呼籲政府針對不同行業，須提出差異化的振興紓困政策，才能有效協助產業界面對詭譎多變的疫情變數。

雖然，成長率驚人，商總理事長賴正鎰指出，其實，是從沒生意變有生意，振興三倍券的效應既然有出來，目前疫情也沒有結束的跡象，強烈建議政府應再加發5千元的消費券。

商總指出，疫情期間，多數人不敢消費，商家也因沒人上門消費而無生意可做，業績直落地衰退逾半，甚至是衰退近乎100％，疫情趨緩後，國境內逐步解封，商家開始因為有消費者上門而有生意可做。

政府的振興三倍券與萬券齊發，商總調查發現，確實對批發零售業發揮了「助券」的效果，不少會員廠商因搭配振興券推出滿額贈的活動，業績由負轉為成長，甚至有商家在疫情期間業績衰退93％，萬券商發後是成長80％，也有商家是從衰退85％反轉為是成長96％。

商總調查發現，不管是成長12％還是96％，由負轉成長的批發零售業者，都有配合政府振興三倍券提出「使用振興三倍券滿千送百」、「使用振興三倍券滿五百送五百抵用券」或是「滿額贈禮」等。

商總因此呼籲政府，從振興三倍券對批發零售業發揮效益中，顯示，政策也應針對不同行業，提出差異化方案，才能達到目標。賴正鎰則不忘提醒政府，振興三倍券的金額比起其他國家是最小氣的，因此，在三倍券發揮效益下，而疫情近來看似有升溫跡象，建議應朝再發5千元消費券的方向思考，將更有助於振興國內消費市場與經濟。

(工商 )