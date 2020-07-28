扣繳規定 小公司應留意 17:172020/07/28 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，依所得稅法規定，扣繳單位給付各類應扣繳所得時，扣繳義務人應按規定扣繳率扣取稅款，於隔月10日前向國庫繳清，而非居住者為代扣稅款日起10日內，但必須在每年一月底前將前一年度扣繳稅款開具扣繳或免繳憑單向國稅局申報。 若給付境內居住者，每次應扣繳稅額不超過2,000元者，免予扣繳。 國稅局指出，小規模營利事業、新設立或扣繳人員異動頻繁的單位，其扣繳義務人或承辦人員較常因疏忽或不了解法令而違反扣繳相關規定，遭處罰鍰，小公司應特別留意扣繳規定。 (工商 ) #扣繳 #小公司 #單位 #給付 #義務人 也許您會感興趣 財經熱門新聞 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 單打不贏過台積電 三星找來晶圓二哥搶密謀搶市大招 - 財經 美元崩至2年新低 美股大修正潮來臨？專家揭密 - 財經 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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