財政部中區國稅局表示，依所得稅法規定，扣繳單位給付各類應扣繳所得時，扣繳義務人應按規定扣繳率扣取稅款，於隔月10日前向國庫繳清，而非居住者為代扣稅款日起10日內，但必須在每年一月底前將前一年度扣繳稅款開具扣繳或免繳憑單向國稅局申報。

若給付境內居住者，每次應扣繳稅額不超過2,000元者，免予扣繳。

國稅局指出，小規模營利事業、新設立或扣繳人員異動頻繁的單位，其扣繳義務人或承辦人員較常因疏忽或不了解法令而違反扣繳相關規定，遭處罰鍰，小公司應特別留意扣繳規定。

(工商 )