勤美（1532）集團今（28）日公告指出，勤美總經理金奉天因個人生涯規劃申請退休，董事會推選暫由董事長林廷芳兼任總經理職務，自今日起生效，勤美將另尋合適總經理人選後、送董事會審議後任命。

勤美集團表示，因集團跨足鑄鐵件製造加工、住宅及大樓開發租售、國際觀光旅館業務及經營零售百貨業務等多產業別，因此，勤美總經理人選需具備多元豐富產業經驗。在總經理金奉天申請退休後，董事會推選暫由董事長林廷芳兼任總經理職務，勤美將積極另尋合適總經理人選後送董事會審議後任命。

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