資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，許多美籍人士都會誤認設立信託主要目的在節稅。

蘇宥人提醒，目前美籍人士都有自己的終身遺贈額度，依照2020年標準為1,158萬美元，每位美籍人士在一輩子所贈與出去的金額，加上最後的遺產金額之後，如果超過美金1,158萬元，多出來的部分才需要按稅率級距課稅、最高適用40％稅率。

換言之，對於個人財產總額未達1,158萬美元門檻的人來說，遺贈稅並不是一個重要考量，雖然信託可以在一定程度上降低個人的遺贈稅稅負，但總體上對所得稅卻並沒有特別的節稅功能。

蘇宥人認為，從所得稅的方面來說，根據不同的信託種類，放入信託的財產所產生的收入，仍需要由信託的委託人、信託本身或是信託的受益人來申報納稅。目前信託的主要功能有四點，包括避免遺囑認證的過程、保有遺產內容的隱秘性、在指定受益人上給予彈性、保護財產免受債權人的追訴，個人應謹慎規劃。

(工商 )