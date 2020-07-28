你知道三倍券的成本總共要多少錢嗎？經濟部今日（28日）對外說明，表示三倍券的成本總共是新台幣15.4億元。

針對三倍券的成本，經濟部在7月28日對媒體說明，在印製成本方面，三倍券每張則約為3元，每份9張券，以印製2000萬份計，共1.8億張，總計5.4億元。而在2007年發行的消費券，是由中央銀行所屬的中央印製廠印製，每張印製成本為1.26元，每份9張券，印製2326萬份，共2.09億張，總計2.64億元。

而在兌換手續費部分，消費券每張兌付成本為4元，三倍券每張5元，以2000萬份計，總成本為9億元。系統開非費用與相關費用約為1億元，此部分是交由關貿網路公司執行，是基於資訊安全考量，與其在口罩領用系統上已具有豐富的開發經驗，能快速使系統上線，所涉及包括系統開發、簡訊發送與三倍券地圖使用Google服務的費用等，占行政支出約4%。

另外，為了發行三倍券，工作團隊討論印製、分裝、配送、領用、兌付，甚至需要每晚朝開工作會議檢討，偶爾需要訂購便當，費用不超過20萬元，對整體經費來說微乎其微。

經濟部最後表示，三倍券自7月15日開放領券，至28日上午11點前，已超過1722萬人領取，其中從於便利商店預訂領取的有近1007萬人，在郵局領用者約715萬人。

(中時新聞網)