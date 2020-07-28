黑鷹直升機1月2日失事，參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。繼監委包宗和、仉桂美彈劾空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉及攔管長周士凱，日前監委調查發現，國防部空軍司令部接收陸軍黑鷹直升機15架，卻有專機駕駛長期未受黑鷹模擬機訓練，確定糾正國防部、民航局。

糾正案文指出，小型航空器東部目視走廊C10分為3段路線，其中新店—宜蘭段以台9線為中心，並於坪林、宜蘭設「強制報告點」，但台9線於國5頭城交流道附近右轉南行至宜蘭，而民航局電子式飛航指南（e-AIP）系統中的航線坪林—宜蘭段，並未沿台9線走，且未於國5頭城交流道附近設強制報告點，導致飛行員於坪林—宜蘭間採直線飛行時，疏忽地障風險，核有疏失。

監委表示，專機失事前副駕駛兩度提醒「教官高度」，卻未能接桿操作，核與其S-70C／UH-60機種時間僅220小時，未達S-70C／UH-60M機種時間300小時規定有關，空軍應就人員派遣深入檢討。

監委說，國防部於2016年底頒布「翔鳶專案」，命陸軍移撥15架「UH-60M」給空軍，空軍規劃由陸軍代訓「種子教官」後，再由部內分梯次擴訓，調查發現空軍部內擴訓，除未按副駕駛、正駕駛、教官、試飛官班別循序訓練外，部內擴訓試飛官的模擬機總時數，僅為陸軍換訓標準之7.3％，未達美原廠建議之模擬機訓練標準，顯有違失。

另外，空軍救護隊因無「UH-60M模擬機」，加上空軍救護隊「模擬機訓練實施計畫」未將教官以上人員納入施訓，導致C-430正駕駛葉建儀、隊長林佳田、副隊長張登峻、黃苧欣教官等，去年均僅以S-70C訓練儀代替UH-60M模擬機訓練，其中葉建儀甚至自前年下旬起，即無UH-60M模擬機訓練紀錄。

監委指出，專機任務早於去年12月底寄送至第四聯隊作指中心，但作情官薛志良僅查看1月1日報表、疏漏2日專機任務，而未通知救護隊，致該隊於1日下午5點接獲國防部詢問進駐整備進度，才知2日任務，並臨時由剛返回嘉義基地的葉建儀駕機夜航北上並擔任隔天正駕駛，壓縮任務整備時間，危害飛航安全。

監委說，依規定，攔管人員任務前，未查詢內陸地障，未將航線輸入到監控系統，致任務中未能發現任務機偏航，核有違失。此外，空軍氣象聯隊第八基地天氣中心，未事先參考真實色雲圖，讓飛行員瞭解低雲分布全懋，喪失狀況警覺。

最後，監委表示，空軍氣象聯隊「空軍氣象資料運用手冊」迄未更新至日本向日葵8號同步氣象衛星，甚至接收氣象局資料轉供至軍網、氣象專網的圖資，落後觀測時間達50分鐘，每30分鐘更新1次，均有害飛航安全。

(中時 )