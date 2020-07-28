年收最多75萬元、存款約230萬，一名30歲男想結婚，在PTT發問想在新莊蘆洲三重買房算癡人說夢嗎？還是買威力彩做夢比較實際？鄉民們的回應五花八門，有人搞笑說「錢給我幫你處理」、「先買塔位」；也有人說「幹嘛那麼執著買桃園不會？」、「買一千一左右的啊 很多」。

網友在PTT發問「可以教我一下怎麼買房嗎」，他說自己30整，月收約4萬5到5萬，年收約70到75萬，存款約230萬；女友則是月收約3萬、年收約43萬。預計2年內結婚，求解「新莊蘆洲三重地區買房算是癡人說夢嗎？還是我這幾天買個威力彩做夢比較實際？」。

有人歪樓回回：「錢給我我幫你處理」、「錢已經有人處理了，女友給我，幫你處理」、「先買塔位」、「請買高雄楠梓橋頭預售屋，你可能連貸款都不用」。

不過也有人認真回：「你的狀況三蘆不難買房，不用那麼悲觀吧」、「幹嘛那麼執著 買桃園不會？」、「我同事最近買蘆洲20年大樓總價1150頭期170左右就有了」、「買6~800萬的房子，新北就買小換大，或買郊區」。

(中時新聞網)