動滋券今天抽籤，除了身分證末碼4的中籤機率較低，其他數字的民眾中籤率都在10％左右。（陳筱琳攝）

體育署推出面額500元的動滋券，民眾反應熱烈，有超過700萬人登記，體育署也在今(28日)下午直播抽出400萬名幸運兒。不過，體育署抽籤規則引起網友熱議，民進黨桃園市議員王浩宇也在臉書上問大家是否看懂，但有許多網友回應看不懂抽籤規則。

體育署今邀請射擊好手呂紹全、桌球一姐鄭怡靜、拳擊女將陳念琴、「台灣蝶王」王冠閎等4位國手出席，並由他們抽出8組號碼，產生16位數的亂碼。之後電腦程式將抽籤決定一組亂數表，再從符合登記抽籤資格的民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。

對於動滋券的抽籤規則，王浩宇在臉書上表示，「動滋券，大家看得懂嗎？」許多網友留言回應，「看不懂呀嗚嗚」、「看不懂」、「我都是等到其他人領到花得很開心的時候，才懂那些券怎麼用」、「看無」；但也有網友表示，「懂啊」、「啊不就在表演而已」。

動滋券抽籤結果，會以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，其中「簡訊」預定在7月29日(週三)上午10時前完成通知。而民眾也可以在29日上午10時開始，前往「動滋網」查詢抽籤結果。

(中時新聞網)