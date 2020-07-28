先前有位從台灣返回泰國的泰籍移工，在27日時於泰國確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，經疫調後已經匡列189人追蹤，其中有18位宿舍區接觸者列為居家隔離對象，工作區接觸者11人則為自主健康管理。

莊人祥表示，該名確診泰籍移工因為即將返泰，所以這數周以來足跡都是桃園地區居多，且有去過大賣場，但沒有去診所就診，而究竟是去哪一間大賣場，目前仍在與泰方釐清當中，且目前沒有取得移工電話因此無法發放細胞簡訊。

此外莊人祥提到，泰籍移工居住的宿舍是4人一間，指揮中心已經將宿舍區接觸者18人列入居家隔離對象當中，其中1人因出現咳嗽、流鼻水等症狀所以送往醫院隔離，其餘都待在集中檢疫所內，預計在8月5日解除隔離。

目前已經完成29人採檢，28人結果呈陰性、1人仍在檢驗中，此外剩下同公司其他員工160人以在今（28）日擴大採檢完畢，目前皆無相關症狀。

(中時新聞網)