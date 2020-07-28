網路世界發達，負面網論更使不少藝人走上絕路，演員禾浩辰近日即遭酸民詛咒「你怎麼還沒死啊！去死！」，不過這回他不忍了，決定將訊息截圖公布在IG上，表示網路帶來便利，但也成了「傷人的工具」，更寫道：「死需要很大的勇氣，但活著比死更需要勇氣。」他坦言看到訊息時，心裡仍猶豫公佈與否，「不過這一兩年太多圈內人或一般大眾遭受這種網路霸凌，所以還是得讓大家正視」。

禾浩辰透露從出道以來，惡意訊息從不間斷，「起初收到時真是很多問號，我既沒有偷拐搶騙，也沒有殺人放火，沒做任何傷害別人的事情，我為什麼要承受這些東西」，他相當無奈地表示：「有時也會覺得，我們在娛樂圈，因此被大家娛樂也是理所當然，可是遇到很過分的言語詞彙，真的會很悶。」這次願意跳出來發聲，就想讓觀眾了解，「即便是很陽光、看起來很好相處的人，都會無端受到攻擊」。

他加以舉例，有時候在網路上評論一道餐點的好壞，也會無意間變成加害者，「一個惡評可能就像漣漪一樣，慢慢擴大，這是很恐怖的事情」並且呼籲：「網路很方便，但大家在發言上要更小心，因為文字是沒溫度的，或許是開玩笑地打字，但看的人可能當真」。

不少粉絲留言安慰，好友柯震東也鼓勵留言：「加油！我還撐著呢」，禾浩辰則回應「你是勇者」。柯震東在演藝圈的事業起伏，禾浩辰都看在眼裡，「他（遇到的惡評）可能是更大量的，我的或許是冰山一角」，他也透露，自己在柯心情低落時，會試著約出去一塊打球，「透過運動流汗，能釋放一些負能量，加上運動會分泌腦內啡，可以讓身體的狀態更正能量一點」，他表示柯最近忙工作，心情也逐漸開闊，「他越來越願意跟我們聊天」，柯主演的電影《打噴嚏》票房將近3500萬，成績不斐。

(中時 )