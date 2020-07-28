澳洲正在進行「Land 400」 下一代步兵戰鬥車的挑選，而韓華系統公司(Hanwha Systems)所設計研發的AS21「紅蜘蛛」(Redback)，相當有機會得標，韓華公司已將兩輪AS21，交付給澳洲陸軍進行測評。韓華公司對於AS21的性能相當有自信，聲稱裝甲步兵戰車技術，將掀起一場革命。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，7月24日，韓華公司在昌原市(Changwon，位在韓國東南方)的生產工廠舉行AS21交付給澳洲的儀式，韓國公司首席執行長李成秀和其他主層高管都出席了此次盛會，並期望能夠完成後續測試評估，以得到澳洲的大訂單。

AS21「紅蜘蛛」 戰鬥車。(圖/Hanwha)

兩輛原型樣車，一輛是沒有砲塔的單純運兵車，另一輛有砲塔，不過僅有砲塔而沒有其他武裝。

2018年，澳洲阿德萊德舉行的「陸上裝備展」上，韓華公司展示的AS-21，得到澳洲陸軍的興趣，到了2019年9月，AS21入選為「Land 400」計畫的最終2個候選者，另一家是德國萊茵金屬的KF41「大山貓」 。獲勝者將得到澳洲的大單，至少需要450輛戰鬥車，並有8種變型。

Hanwha Defense AS21 Redback IFV

紅蜘蛛戰鬥車，採用臂內式液壓氣動懸吊系統，有助於減輕車輛的整體重量，並且可增強防護地雷和IED炸彈襲擊腹部的乘員安全能力。基本武器是與以色列艾爾比特系統(Elbit Systems)合作，採用30公釐機砲搭配MT30無人武器站。履帶採用加拿大Soucy Defense公司的複合橡膠履帶（CRT）系統，以減輕重量，並提高機動性。

李成秀說：「這是韓國國防工業加入世界新興國防市場的絕佳機會，我們將向全球展示我們的開發經驗，盡最大努力成為最終獲勝者。」

(中時新聞網)