威力彩連槓47期，昨天開出史上最高頭獎31.2億元，有業者也看準樂透風潮，引進南韓上市公司BrainContents Co. Ltd.（KOSDAQ:066980）所研發，在南韓已行之有年的預測應用程式，在台推出「富達樂透」APP，「用科學玩樂透」讓每個人都有機會成為億萬富翁。

BrainContents主營多媒體內容，擁有具統計科學背景的分析師與專業團隊，在提供樂透相關資訊的市場中，擁有6成的市佔率。

台灣幸福號碼股份有限公司引進該套系統，在台推出「富達樂透」APP，自7月起「富達樂透」首波於Android系統推出應用程式APP，提供威力彩、大樂透、今彩539的預測、分析等多樣化樂透資訊服務，iOS系統版本也將於近日推出。

富達樂透系統是根據開獎號碼的歷史數據來生成演算法，推薦給使用者最具潛力的中獎號碼組合，在過去的12年中，BrainContents已經誕生出114位南韓官方樂透的頭獎得主，打破國家紀錄並獲得南韓KRI(Korea Record Institute)認證。

(時報資訊)