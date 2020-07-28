微軟今（28）日發表「前瞻人才培育計畫」（Future Ready Skills program，以下簡稱FRS計畫），深化與台灣高等教育學校合作，在計畫甫落地台灣三個月時間，即攜手東吳大學成為FRS計畫的首間校園夥伴，聯合打造「師資課程→種子教師培訓→學生學習與實作→考證中心」的一條龍式合作模式，結合免費線上教育平台Microsoft Learn豐富且最新的學習資源，不僅協助非資通訊科系學生培養跨領域的數位技能，更讓擁有AI背景知識學習者也能深化學習，實現AI普及化的全人教育，幫助學子搶得AI人才就業市場的敲門磚。

微軟建立在「成長思維（Growth Mindset）」的文化上，重視所有員工、客戶、合作夥伴與師生的獨特技能，以加速進步的腳步，並賦能地球上的每個人和組織實現更多、成就非凡。台灣微軟致力針對台灣不同年齡層與學習階段的人才，推出合適且真正需要的技能提升計畫，例如今年8月中讓技術開發者線上學習的DevDays Asia 2020 Online亞太技術年會，或即將開課讓企業高階主管進修培訓的「AI商學院」等，而微軟的FRS計畫，亦是延續強化全球數位技能的因應措施策略，落實AI全人教育，把最新雲端與AI技術帶進校園。

今邁入後疫情時代，台灣企業加速數位轉型，在AI應用導入企業漸增的趨勢中，AI人才需求大於供給。東吳大學看到市場快速的人才需求變化，加之近幾年學生對於科技軟硬知識的大量學習需求，更讓攜同科技夥伴積極尋求轉變之念更為迫切，因此，在今年7月成為微軟FRS計畫合作的首間校園夥伴，並成為微軟認證教育夥伴（Learning Partner）的一份子，致力幫助學生以自己的專業科系為基礎、延伸學習相對應的科技技能，加乘職能發展與就業競爭力。例如金融學院學生可透過學習雲端技術、踏入金融科技行業之門等。據此計畫開設的東吳大學數位資訊學苑，預計將於今年9月開始，以微軟辦公室應用、數據科學家、AI人工智慧、Azure雲端應用與服務四大證照領域，陸續開辦超過20門認證暨考照課程。

東吳大學校長潘維大表示：「東吳大學為強化學生的程式思維、資訊能力與科技運用能力，開設微軟的軟體與認證全校性選修課程，因此與台灣微軟有長期的合作默契。此次合作基於東吳大學文、法、商的優勢，一同開發學生廣域專長。期望透過微軟成熟的虛實整合科技實力，幫助東吳大學學生突破框架，為自己科技實力加值。」

(時報資訊)