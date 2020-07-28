中華田協潛力新秀培訓，體能訓練師指導小選手們熱身動作。(黃邱倫)

中華田協潛力新秀培訓，體能訓練師指導小選手們熱身動作。(黃邱倫)

中華田協潛力新秀培訓，體能訓練師指導小選手們熱身動作。(黃邱倫)

中華田協年度的潛力新秀培訓計畫昨天起分別在台北市大同高中與國立台東大學附屬體育高中同時展開，中華田協秘書長王景成今天在前往大同高中訪視的時候表示，希望所有培訓的優秀小選手們都能把握這次難得機會，盡可能的提升自我實力，同時也要避免受傷，因此特別請來體能訓練師來教導大家正確的熱身方式，期許有朝一日能為國爭光。

田協這次潛優培訓時間從7月26日至8月29日分別在兩個地方進行，8月20日全體前往金門進行6天的移地訓練。

今年在台北集訓的教練有9人，由總教練邱為榮帶隊，搭配陳計憲(跳高)、張浩桂(鐵餅)、莊一鴻(標槍)、杜茂生(鉛球)、鍾聖哲(鏈球)、蔡欣憲(三級跳遠)、王文祥(撐竿跳高)以及楊清隆(全能)等共計9位教練和30位選手。

台東潛優集訓參加教練8位、選手32位，包括副總教練許唐漢(兼跳遠)、孫泰山(跳遠)、胡文瑜(男子短距離)、劉元凱(女子短距離)、林清光(直道欄架)、張勝輝(彎道攔架)、高慶華(競走)、朱盛豐(中長距離)。

潛優培訓隊邱為榮總教練 表示，在訓練期間教育好青年選手應有的應對進退禮儀和品德教育， 並在協會多年經營安排專項教練指導下，希望每位青年選手可學到不少專項技術，期盼日後能在國際舞台上發光發亮，讓世界看見台灣。

不同於以往，田協首次加入官方合作夥伴Nike的專業體能訓練資源，於台北訓練營加入體能培訓課程。訓練營的所有專項教練也非常渴望充實新知，於訓練營的第一個晚上便前往參與課程，在介紹給選手前先確認並消化，思考如何讓青年選手在原有的訓練模式中融入新觀念，幫助自己得訓練成績更上層樓。

王景成強調，台灣目前正值多雨炎熱的氣候，教練在訓練選手的時候一定要注意到水分的補充，千萬別因而中暑導致身體受到損害，期許選手們能在這將近1個月的培訓期間內獲得顯著成長的空間，並且以鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒等好手為目標，成為台灣田徑界未來的新希望。

(中時 )