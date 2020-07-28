台南市政府地政局辦理今年第2次市地重劃區抵費地及區段徵收區土地標售。（地政局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府地政局28日辦理今年第2次市地重劃區抵費地及區段徵收區土地標售，共9標9筆土地，總底價約為33.47億，吸引37標封投標，除1筆國安段小面積土地外，全數標出，分別由台中、台南、高雄、台北的公司及1位自然人得標，標售總金額約為49.63億元，溢價率48.29％。

市長黃偉哲表示，台南市各項建設持續推動，都市穩健發展中，各方看好台南未來前景，此次土地標售位於市中心及新興發展區，區位優越，受到各方廣泛的詢問與關注，希望得標者未來能善用土地資源，積極規畫符合市場需要且優質的建設帶動發展。此次標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，盈餘將挹注公共建設，提升市民生活品質。

地政局長陳淑美指出，市中心的中國城暨運河星鑽地區區段徵收區位於府城重要的觀光軸線，從新臨安橋接金華橋、河樂廣場、中正商圈及海安商圈，串連觀光休閒遊憩及水岸複合商圈的發展，此次星鑽段2428地號共吸引5標封投標，得標價每坪108萬元，議價率26.98％。

至於此次最受矚目的南台南站副都心第一期區段徵收區，因鄰近台1線省道及台南機場、86快速道路交流道等交通樞紐，並坐擁巴克禮公園，鄰近市立醫院、文化中心，國立科學教育體驗未來館也已在規畫設計中，文教氣息濃厚，區內優質居住環境發展成形，生活環境品質大為提升。南台南站副都心推出2標第五種住宅區（住五）土地，吸引多家投資人搶進，由鄰近推案建商分別各以總價12.76億餘元、12.5億餘元得標，每坪約60至63萬元，平均溢價率高達77.86％。

另一個受矚目的九份子市地重劃區，位於交通要道台17線旁，鄰近安南區商圈、台南科技工業區及永華市政中心，日後配合「台南都會區北外環道路」開闢，往來南科園區特定區更快速便利。九份子市地重劃區推出第四之一種住宅區（住四-1）及第六之一種住宅區（住六-1），共計6標土地公開標售，因近來建案推案熱絡，土地詢問度高，每坪約以25至28萬元標出，平均溢價率約為24.08％。

地政局認為，從此次標售結果來看，市地重劃區及區段徵收區土地，以南台南副都心投標者較多，中國城暨運河星鑽成交價則最佳。

地政局還強調，今年上半年台南市房地產市場交易穩定，建物買賣移轉棟數1萬504棟，第二季比第一季買賣移轉棟數略增1.5％。其中，代表新成屋的建物第一次移轉棟數仍以透天居多，第一季移轉1221戶，第二季移轉1058戶；大樓建物第一次移轉棟數第二季（550戶）比第一季（427戶）增加28％，顯見台南市的房地產市場較不受疫情影響。

(中時 )