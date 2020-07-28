美國「黑人的命也是命」反種族歧視示威持續延燒，總統川普增派聯邦特勤人員鎮壓奧勒岡州波特蘭市的示威，導致聯邦政府與地方政府、政府與抗議民眾的矛盾進一步加深。美國6個城市的市長27日連袂呼籲國會，務必阻止川普增派聯邦人員到當地，因為此舉會造成緊張局勢再度升級。

這6個城市包括波特蘭、伊利諾伊州芝加哥、華盛頓州西雅圖、新墨西哥州阿爾伯克基、密蘇里州堪薩斯城以及美國首都華府。6名市長致函參眾兩院的兩黨領袖，指聯邦政府的干預並未得到當地官員的允許，因此並不合法，「我們呼籲國會通過立法，澄清這些行動屬於非法舉動，且相當令人反感」。

美媒27日引述政府內部文件指，川普政府上周增派至少100名法警局警官，支援當局在波特蘭聯邦政府大樓的守衞工作；國土安全部亦準備派遣50名海關及邊防局人員前往波特蘭支援鎮暴。

聯邦警力不斷升級，讓示威民眾更加氣憤，暴力衝突也進一步升高。肯塔基州路易斯維市25日甚至出現黑人武裝民兵組織參與示威活動。

(中時 )