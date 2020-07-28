法商施耐德電機台灣分公司今(28)日宣布，施耐德電機台灣區總經理由原星馬業務副總裁張智斌出任。在後疫情時代，張智斌帶領下，施耐德台灣分公司以施耐德能源管理技術，協助客戶進行數位轉型，運用工業物聯網應用，做到遠距、自動化的監控與管理。

施耐德台灣分公司指出，張智斌具有金融專業的工商管理碩士及學士學位，在產品管理和通路管理經驗達22年以上，並擔任主要管理職位16年以上的經驗。加入施耐德電機之前，曾在微軟、飛利浦及三星等知名國際企業工作。

張智斌2014年加入施耐德電機馬來西亞分公司，過去6年，累積包括產品管理、通路行銷到策略與業務發展等方面，擔任施耐德電機星馬地區業務副總裁，負責施耐德在新加坡及馬來西亞市場的居家解決方案暨流通事業部業務。施耐德電機6月1日雖發布張智斌出任台灣區總經理，受疫情關係，直到今日才正式履新。

張智斌表示，「台灣一直以來都是施耐德電機高度重視的市場」，為響應政府推動的綠色能源，智慧製造和智慧城市方針，施耐德電機以工業物聯網IoT的開放式架構EcoStruxure提供相對應的解決方案，從互連產品到邊緣控制、應用程式、分析與服務等。施耐德將持續為住宅、建物、資料中心、基礎架構與各產業提供數位轉型的最佳典範。透過物聯網技術、大數據、AI人工智慧等邊緣運算及雲端分析服務，協助客戶充分發揮物聯網的潛力，使其業務更安全、更可靠、更具連網性、更有效率以及更具永續性。」

張智斌表示，馬來西亞實施行動管制，無法如期到台就職，僅能透過遠距視訊會議與台灣的經營團隊聯繫溝通。到職後第一件事就是先了解台灣的業務生態，希冀帶領台灣團隊，攜手我們的合作夥伴，一起透過施耐德卓越創新的能源管理技術，協助施耐德的客戶進行數位轉型，利用工業物聯網應用，做到遠距、自動化的監控與管理，一起邁向後疫情時代的新常態。

(工商 )