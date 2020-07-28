永誠投顧分析師李忠興表示，台積電28日開盤迅速逼近漲停價，聯電更是直接鎖漲停，促使台股早盤續創歷史新高，一舉衝破13,000點大關，然在逢高賣壓出籠後，漲幅快速收斂，獲利賣壓成為停損追殺賣壓，終場下跌1.57點，成交量大增至3,443億元。反觀櫃買指數28日再度重挫2.83％，在恐慌氣氛告段落後，中小型股可望出現反彈走勢。

近兩日市場狀況大致相似，大盤28日續創歷史新高，但下跌家數仍超過1,500家，盤面弱勢股續弱，強勢股卻也由強轉弱，也就是無論強勢股、弱勢股、多頭、空頭，都面臨沉重賣壓，然此狀況反而容易營造後續的反彈行情。

個股方面，本周投資組合的漢磊，受惠遠距教學與5G高速網路爆發，碳化矽與氮化鎵需求高速成長，投信與外資積極加碼，偏多格局不變。

集中市場27日融資增加15.95億元，前四名分別是群創、友達、聯電、台積電，資增明顯過快，加上28日盤面震幅逾10％的個股共計118檔，其中有19檔震幅更超過15％，幾乎呈現開高走低收長黑，如果法人進場套牢，後續反而是吃法人豆腐的機會，所以投資人可特別留意個股籌碼變化，找強勢股拉回的進場機會。

(工商 )