豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國疫情趨於和緩、製造業訂單回溫，激勵美股四大指數27日全面收紅，台積電ADR更再度大漲12.65％，聯電ADR也有15.87％漲幅。台積電28日早盤一度觸及漲停價466.5元，帶領加權指數再創歷史新高13,031點，然台積電、聯電盤中打開漲停板後，中小型股也不敵內資賣壓，大盤由紅翻黑，終場以12,586點作收。

資金行情持續發威，大盤28日成交量創歷史新高，然市場資金集過度集中，內外資也呈現土洋對作不同調的局面，導致許多業績好、低基期、產業展望正向的公司遭到錯殺，因此盤面短線面臨量價結構調整，惟換手量不等於退場，長線多頭格局不變。

個股方面，本周納入投資組合的聯發科，下半年在中系與非中系客戶持續推新品帶動下，5G 晶片出貨量可望逐季成長，第四季可望達最高峰。

操作上建議先逢高調節漲多股，轉進基期偏低的個股進場操作，另本周蘋果財報即將公布外，旺宏、聯電、華邦電、聯發科等指標股也將陸續召開法說會，釋放的景氣風向球成為關注焦點。

(工商 )