倫元投顧分析師陳學進表示，台股28日開高走低，終場下跌1.57點，跌幅0.01％，收在12,586.73點，櫃買指數同步收黑，終場走跌2.87點，跌幅1.79％，以157.77點作收。三大法人方面，外資轉賣73.04億元，投信續賣4.35億元，自營商續賣36.13億元，外資於台指期貨市場上同步減碼2,192口多單，累計淨多單部位為29,267口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股28日開盤出現265點的跳空缺口後，由權值股台積電、聯電及世界先進強勢亮燈漲停帶動，早盤續創13,031點歷年新高，不過在獲利回吐賣壓出籠、以及權值股下殺壓回後，盤中翻落至平盤之下，所幸在低接買盤進場支撐下，終場得以守穩5日及10日均線。

儘管大盤28日成交值創下歷年天量3,443億元，不免讓投資朋友感到擔憂，不過只要多方架構未見改變前，逢回策略仍是以「多」為主，況且基於「量先價行」的原則，代表後市必有一波行情可期。

此外，權值股台積電及聯電等表態大漲且功臣身退後，市場資金轉進股價經回檔整理、位階偏低的轉機成長股上，譬如晶電、隆達、榮創、欣興、景碩、毅嘉、鈊象、華城及冠德等。

個股方面，本周納入投資組合的帆宣，獲台積電金爸爸撐腰，極紫外光（EUV）設備、材料需求大增，營運一路看旺到明年，惟股價28日因獲利回吐賣壓出籠而震盪壓回，不過在多方趨勢及內外資法人大戶偏多心態不變前，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

大盤短線雖有震盪整理的必要，但在整理的過程中，反而有利於中小型股的表現，因此除部份估值偏高、籌碼相對凌亂、趨勢轉弱的個股，基於風險與利潤考量，並不建議貿然搶進外，前景展望看佳、具轉機成長題材、趨勢正向的個股，皆將是多方聚焦的主軸。

(工商 )